唐勝一

滿頭白髮的丁六閑著，便彎下身子拽上小孫女的手，像是教育她:“囡囡，奶奶說你兩句，你瞪什麼眼啊？唉——，千萬別像你奶奶那個臭脾氣喲。”

丁六坐下，將小孫女拉到膝頭邊，輕輕拍兩下，再後吸上幾口煙，不緊不慢地講起了老伴的過去往事。夏日的那一天，他倆夫妻在禾田裏中耕除草，不料老天突然變暗，狂風大作，把妻子戴在頭頂上的斗笠刮到了田裏。妻子一次次地撿起來戴上，又都一次次地被刮掉。“沒法戴了。”妻子嘟嚕著嘴，抬腳將刮到田裏的斗笠踩個稀巴爛，還一陣猛踩，踩進泥裏頭，連著那片禾苗遭殃，被踩得東倒西歪、可憐巴巴地顫抖……

老伴瞥眼丁六:“你好意思說我呢，難道沒有自知之明？那回趕集，你買5斤尿素化肥提著，路上漏掉一大半，結果被我發現，告訴你。你倒好，反而將剩餘的小半也撒到了路邊的草叢裏。所買的尿素，一粒也沒用到莊稼上，白白浪費。”

丁六“嘿嘿”憨笑:“不講了，我倆就蝦公莫笑鱉，都在泥裏歇吧，一個德性，火暴脾氣。你還記得，我倆打砸家裏物件比賽不？”“咋不記得？你沒討到好處嘛。”丁六偷偷一笑，抬頭盯著老伴：“你懂啥？一直蒙在鼓裏呐。”

那軟晌午飯，桌上僅有一碗抖辣椒、一碗南瓜湯。丁六被辣得唆嘴巴，趕緊端起大碗南瓜湯咕嚕咕嚕喝上兩大口，再後吐出一大口:“咋搞的嘛，辣椒太辣，湯又太鹹，不讓人吃飯了是不？”妻子不畏懼他那雙睜圓的大眼睛，回話說:“你嫌這嫌那就別吃！”他將筷子往桌上一砸:“好像這鹽不是錢買的，你個死八敗婆。”妻子見他出口罵髒話，就像火上澆了油，端起那碗南瓜湯，吧嘰砸得滿地都是。瓷碗四分五裂，南瓜湯被小花狗追著舔。“哼，你砸碗是吧？”他想都沒想，端起飯鼎鍋重重地摔打在地上，鼎鍋爛了，米飯撒了。她毫不遲疑地操起鋤頭沖進灶房，揮鋤將鐵鍋當當幾下打得稀碎。“好，你砸鍋，我毀灶。”他邊說邊使出蠻力，雙手將土磚灶掰倒，真個倒了灶。她匆匆匆地跑進裏屋，搬出米桶，將二三十斤大米倒進禾坪上的一堆河沙裏:“要就大家都莫吃，誰也別想好。”

分夥而食的公婆趕到，見狀氣不打一處來，欲張口指責，卻不知誰是誰非。婆婆朝公公使了個眼色，率先開口問兒媳:“是誰先動的手？”“他先砸筷子。”老爹瞪眼兒子:“是不是？”丁六回答:“砸筷子咋了？”老爹沒有慣著，揚手叭地打了兒子一個響亮的耳光:“蠢貨，動手砸筷子，就等於打人嘛。”婆婆拽著兒媳去他們家吃飯。丁六稍刻也跟上前去，卻被老爹攔在門口:“你不要進去，進去了也不會給你飯吃，非要餓出你一肚子蠢氣。”

幾十年的事，父母雙親早已過世，丁六才首次透露秘密，得意地跟老伴講：“你以為我父母真沒給我飯吃？錯了，我母親陪你去村口轉悠時，我爹端出幾塊油豆腐讓我下飯呢，香噴噴的。”老伴說丁六：“你吹牛吧，連飯都不讓你吃，哪有油豆腐給你吃？”“你不記得啊，那天街口趕集，他二老買了啊。”老伴搖搖頭：“不管這個了，反正當初的鄉親都看見，他二老都是護著我的，讓我賺回了臉面。”丁六無語了，像一只鬥敗的公雞，低下頭去。