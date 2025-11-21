丁噹上台前「衣服拉鍊爆開」全場嚇壞！ 五月天怪獸、阿信驚喜現身

五月天2004年的經典歌曲〈聖誕夜驚魂〉在18日迎來全新版本，Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯與蕭秉治聯手翻唱，六組人難得同台碰面，拍攝現場直接變身「大型聖誕派對」，交換禮物、桌遊、枕頭戰通通上演，熱鬧得像一家人團聚。MV裡還藏了一顆彩蛋：五月天怪獸與阿信驚喜客串登場，歌迷激動喊「根本今年最棒的聖誕禮物！」

這次重新詮釋〈聖誕夜驚魂〉，丁噹透露自己也有個「聖誕夜驚魂」的經驗，她說：「有一年聖誕節在美國開唱，在快要上台的那一刻，我的拉鍊繃開壞了，經紀人快速拿針線縫起來，真的是聖誕夜驚魂。」

至於今年聖誕節怎麼過？鼓鼓第一個跳出來說：「當然是跟太太一起過。」蕭秉治則笑稱要和他的「小太太」鋼琴一起浪漫度過。白安因工作滿檔，將跟經紀人一起過節；丁噹則表示若沒通告，就準備一個人過。沒想到Toro立刻接話、秒變活動發起人：「聽起來我也有空，不然我們一起找白安跟經紀人好了！」現場氣氛瞬間又被逗得笑翻。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導