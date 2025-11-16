丁噹勾阿弟唱情歌正宮不爽開嗆

丁噹第4度攻上小巨蛋，舉辦「夜遊A Night Tour」夜未眠巡迴演唱會。16日第二場邀來師弟Energy的蕭景鴻（阿弟）助陣，兩人首度同台、手牽手合唱新歌〈可以是朋友〉，讓台下阿弟的老婆Mei故作氣得牙癢癢模樣，還直呼要丁噹爸爸評評理。

丁噹笑著介紹阿弟是「無緣的男朋友」，因為兩人在音樂劇《搭錯車》與新歌〈可以是朋友〉MV中都無緣成為戀人。阿弟身穿白色西裝帥氣登台，與丁噹的一身白紗相當速配，卻讓他直呼「很不自在」，透露老婆看到他和丁噹手勾手的照片相當不滿，「我太太拍了一張翻白眼的照片。」鏡頭帶到台下，Mei還直接比出「手槍手勢」，作勢在生氣。

丁噹向Mei「借阿弟」再唱一首甜蜜情歌〈走火入魔〉，Mei忍不住吐槽：「你們牽手牽成這樣？」隨後又笑虧：「借給妳，他滿好用的。」接著兩人又要牽起手唱歌，Mei再度大喊：「不能好好唱歌就好嗎？丁噹姐，我要叫你爸！」逗得全場大笑。

薩滿鼓慰藉心靈

隨後，丁噹帶來「薩滿鼓」演出，她坦言前陣子正經歷低潮：「那段時間我在生活裡遇到很多擾亂心思的事，第一次聽到薩滿鼓聲，我的眼淚就掉下來。」她期盼能以音樂撫慰粉絲的心。親民的丁噹繞著舞台與粉絲近距離互動，突然有粉絲大膽喊：「下來！」希望能「抱抱」。可惜兩人距離太遠，粉絲接著浪漫示愛：「沒關係，我的心已經擁抱妳。」讓丁噹忍不住笑場。

時隔10年重返小巨蛋，丁噹連唱〈離家出走〉、〈我愛他〉，回憶起17歲鼓起勇氣追夢的自己，從迷惘與倔強一路走到如今再度站上這個舞台。她笑說，如今終於能驕傲地告訴大家：「我回來了。」最後她帶來狂野歌曲〈野獸〉為演唱會劃下完美句點，並與粉絲相約明年4月18日高雄巨蛋相見。