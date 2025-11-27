丁噹南征港都「大咖嘉賓」曝光！無懼正宮醋罈子緊牽人夫

丁噹明年4月將於雄蛋開唱。相信音樂提供

丁噹「夜遊 A Night Tour」小巨蛋演唱會日前圓滿落幕，從炫麗舞台、華麗造型到串聯經典OST與勁舞曲目的黃金歌單，都獲得滿場好評。人氣高漲的她今（27日）宣布將把整套演出原汁原味搬到高雄，於明年4月18日唱進高雄巨蛋，暌違10年再度站上同一場館。

這次高雄場不僅延續台北場的高規格呈現，包括最靠近歌迷的環形延伸舞台、五米高空七彩幻光蝴蝶舞台，以及全面升級的歌舞劇效果，且高雄場對她而言更是意義非凡，「這是我4月17日生日後的第一場演唱會，像是把整理好的全新自己再次交到大家手上」，笑說既期待又緊張，希望歌迷屆時能感受到她這段時間的蛻變。

廣告 廣告

丁噹明年4月將於雄蛋開唱。相信音樂提供

備受討論的還有嘉賓卡司，丁噹與蕭景鴻（阿弟）在台北小巨蛋首次合唱合作曲〈可以是朋友〉後，影片在社群累積逼近200萬次觀看，尤其已婚的阿弟，當時在小巨蛋台上笑喊怕老婆生氣的橋段，最讓歌迷笑得合不攏嘴，盼兩人於雄蛋再次合體。

為了回應粉絲敲碗，丁噹今宣布已邀請阿弟「一起搬到高雄」、擔任高雄巨蛋演唱會嘉賓，讓〈可以是朋友〉從合作曲升級為「固定朋友」，延續兩人「萬年好友」的默契與情感。丁噹高雄演唱會門票29日在拓元售票系統開賣。

丁噹（右）明年4月雄蛋開唱再邀阿弟同台。相信音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

郭富城魂上身！金志遙「耍心機」親上女團成員尺度爆表

香港宏福苑大火／歌神是大埔居民！心痛曝「手寫信」急籲各界救援

香港宏福苑大火／MAMA明登場！主辦單位發聲「照常舉行」 網建議MEOVV、i-dle換歌單