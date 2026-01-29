丁噹合體阿弟揪團歌喉戰 祭出10萬獎金

丁噹（左）、阿弟舉辦「〈可以是朋友〉歌唱大賽」。相信音樂提供



丁噹和蕭景鴻（阿弟）舉辦「〈可以是朋友〉歌唱大賽」，前三3名能獲得高額獎金和丁噹4月18日「夜遊 A Night Tour」高雄巨蛋演唱會雙人門票與後台合照機會，冠軍更可抱回10萬元。

在2018年音樂劇《搭錯車》中培養出深厚默契，去年丁噹和阿弟首度合唱〈可以是朋友〉也成了新的經典男女對唱K歌，曾上第6屆《超級星光大道》踢館的她以〈我是一隻小小鳥〉拿下24分高分，之後也在《蒙面歌王》以〈千年之戀〉拿下冠軍，憶起比賽過程，她透露：「當時無敵緊張，因為比賽都是one take沒有重來的機會。」也建議參賽者：「不要想著一定要完美，其實重要的還是投入到歌曲裡，感受當下的情感詮釋，如果真的太緊張，可以在原地跑跳一下，讓心肺，讓身體的溫度都一起提升起來。」

而阿弟曾參加歌唱節目《金曲超級星》獲得第3名，有1季還因太過緊張忘詞，他分享：「歌唱比賽是了解自己聲音特質的過程，知道自己適合唱什麼歌，如何把感情託付在歌曲裡。」建議選擇適合自己音色的歌和情感投入很重要，技巧才是第2順位。

「〈可以是朋友〉歌唱大賽」將舉行三階段比賽，2月8日下午3點在高雄流行音樂中心靠海側音浪堤岸舉辦第一階段初賽，3月1日下午3點在錢櫃KTV台北林森店進行複賽，3月15日下午3點於高雄夢時代百貨（幸福廣場）決賽。

