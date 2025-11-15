丁噹唱一半突爆料A-Lin「一個人很孤單？」她嚇愣尷尬畫面曝光

丁噹（右）15日邀來A-Lin擔任嘉賓對唱。（杜宜諳攝）

丁噹15、16日於台北小巨蛋舉辦「夜遊 A Night Tour」巡迴演唱會。暌違10年、第4度唱進台北小巨蛋的她，首場更邀來「金曲歌后」A-Lin從升降台驚喜登場，2人同台鐵肺飆歌〈失戀無罪〉、〈洋蔥〉，引起全場粉絲熱情尖叫。

丁噹、A-Lin曾先後參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，昨在台上熱情相擁，丁噹感謝A-Lin百忙中抽空來助陣，在唱〈洋蔥〉前，丁噹突然問A-Lin：「一個人會不會很孤單？」事實上A-Lin與前職棒教練黃甘霖的婚變傳聞已流傳多年，而A-Lin昨一聽到此話，當下愣了一秒，隨後幽默地假裝拭淚，尷尬大笑。

丁噹很關心A-Lin近況，A-Lin打趣回：「有丁噹，我就不孤單了。」丁噹還接著問A-Lin說：「妳這麼忙，有人為妳做飯？」A-Lin則表示，「妳可以為我做湯？一層一層剝開的『洋蔥』湯。」2人隨後默契獻唱，互飆精湛歌藝。

丁噹「夜遊」小巨蛋化身「金耀氣勢女帝」登場，以磅礴氣場開啟今晚不夜城的序幕，夜幕降臨，她與12位劇團演員以〈夜遊〉照亮今晚的夜。丁噹除了是實力歌手外，也在舞台劇《搭錯車》中飾演女主角阿美，演技備受肯定；這次更攜手「安徒生劇團」將小巨蛋變身為大劇院，在百老匯街頭裡化身掌控自由、縱情遨遊的女王。

