丁噹回來了！攻小巨蛋台下起雞皮 邀A-Lin、阿弟助陣

歌手丁噹重返台北小巨蛋舉辦演唱會，為歌迷帶來連串驚喜與經典歌曲。她在第二天演出時特別邀請Energy阿弟登台合唱《可以是朋友》和《走火入魔》，兩人互動親密頻繁牽手，讓阿弟的太太Mei在台下開玩笑表示吃醋。而前一天演出則邀請天后A-Lin助陣，兩人合唱《失戀無罪》飆高音，丁噹的一句關心問候卻讓A-Lin感到尷尬。此外，丁噹也坦言自己曾經歷低潮期，透過參加心靈成長課程尋求療癒。

丁噹順利完成台北小巨蛋演唱會。（圖／趙世平攝）

時隔10年再次登上小巨蛋舞台的丁噹，以華麗深V亮片裝扮化身「慶典女王」，攜手劇團與舞者演繹多首經典歌曲，包括《想戀一個愛》等代表作。演唱會第二天，丁噹特別邀請近期合作新歌的Energy阿弟擔任嘉賓。兩人在台上互動親密，丁噹還稱阿弟為「無緣的男朋友」，頻繁的牽手互動讓阿弟的太太Mei在台下忍不住表示：「沒辦法我太激動，一直牽手牽成這樣，可以啦，借享用，他滿好用的。」

廣告 廣告

在演唱會前一天，丁噹邀請歌后A-Lin登台，兩人合唱《失戀無罪》，互相飆高音，堪稱「神仙打架」。然而，當丁噹問A-Lin「妳一個人會不會很孤單」時，讓近期屢傳婚變的A-Lin顯得有些尷尬。對此，丁噹後來解釋表示，她其實是想透過《失戀無罪》歌詞中「一個人」的概念與觀眾互動，並非有意讓A-Lin難堪。

丁噹台北小巨蛋演唱會首日邀請A-Lin。（圖／張哲鳴攝）

除了精彩的表演，丁噹也在演唱會慶功訪問中分享自己前陣子經歷的低潮期。她坦言是因為身體出現狀況，因此開始參加許多生命成長課程、音樂頻率以及療癒相關的課程，藉此療癒自己的心靈。透過這些學習，丁噹不僅幫助自己度過難關，也將正能量帶給現場的歌迷。

更多 TVBS 報導

丁噹唱一半「無緣男友」衝上台牽手！正宮抓包當場開嗆 衝突場面曝

理想混蛋八周年攻蛋！ 韋禮安亂入助陣 秒變「理想鳥蛋」

五月天師妹爆戀上Energy人夫！穿婚紗全被拍 認：再續前緣

周華健演唱會麥克風沒聲整整1首歌！嚇到道歉：怕喊退20塊

