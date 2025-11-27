丁噹夜遊氣勢爆棚移師高雄 直接宣布嘉賓Energy阿弟

丁噹小巨蛋演唱會叫好叫座，即將移師高雄巨蛋。（相信音樂提供）

「全民情歌天后」丁噹「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會日前完美落幕，炫麗舞台、5套華麗造型、經典歌單，氣勢爆棚收獲絕讚口碑，她將在明年4月18日唱進高雄巨蛋，除了將舞台、造型原汁原味搬到高雄，也把嘉賓Energy阿弟（蕭景鴻）一起「搬」到高雄巨蛋，直接宣布阿弟擔任高雄演唱會嘉賓。

相隔10年重返高雄巨蛋，丁噹分享心情表示非常期待：「這次是相隔十年回到小巨蛋，就像把自己重新整理過一次，把全新的我交給大家！」而且這是4月17日生日後開唱，對她來說也有不同意義，最炫麗的歌舞劇舞台、最靠近歌迷的環型延伸舞台、5米高空七彩幻光蝴蝶舞台、5套華麗造型、又唱又跳的OST 經典到勁舞旋律黃金歌單，除了有歌迷決定二刷，丁噹的音樂魅力，勢必嗨翻高雄巨蛋。

而丁噹和阿弟在台北小巨蛋演唱會上，首度合唱霸榜的合作曲〈可以是朋友〉，社群觀看次數直逼200萬，歌迷紛紛敲碗希望能再看他們合唱，為了達成歌迷的心願，丁噹力邀阿弟助陣，直接宣布阿弟擔任高雄演唱會嘉賓，〈可以是朋友〉成了「固定朋友」。丁噹高雄演唱會門票將於11月29日中午12點在拓元售票系統開賣。

