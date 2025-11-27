丁噹宣布「跟Energy阿弟變成固定朋友」 2026/4/18唱進高雄嘉賓出爐

記者林政平報導／ 丁噹日前完成兩場「夜遊 A Night Tour」的小巨蛋演唱會後，宣布將帶著廣受好評的演出在2026年4月18日唱進高雄巨蛋，是她時隔10年重返高雄巨蛋開唱，除了將舞台、造型原汁原味搬到高雄，蕭景鴻（阿弟）也將一起「搬」到高雄巨蛋，直接宣布阿弟擔任高雄演唱會嘉賓，〈可以是朋友〉成了「固定朋友」。

再前進高雄巨蛋的心情，丁噹笑說非常期待：「這次是相隔十年回到小巨蛋，就像把自己重新整理過一次，把全新的我交給大家！」而且這是4月17日生日後開唱，對她來說也有不同意義，最炫麗的歌舞劇舞台、最靠近歌迷的環型延伸舞台、5米高空七彩幻光蝴蝶舞台、5套華麗造型、又唱又跳的OST 經典到勁舞旋律黃金歌單。

廣告 廣告

而丁噹和阿弟在台北小巨蛋演唱會上，首度合唱霸榜的合作曲〈可以是朋友〉，社群觀看次數直逼200萬，歌迷紛紛敲碗希望能再看他們合唱，為了達成歌迷的心願，丁噹力邀阿弟助陣，直接宣布阿弟擔任高雄演唱會嘉賓，〈可以是朋友〉成了「固定朋友」，延續這份「萬年好友」情感。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導