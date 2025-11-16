丁噹小巨蛋唱到一半被喊「下來」 傻眼吐低潮心聲

丁噹第4度攻上小巨蛋，16日舉辦「夜遊 A Night Tour」夜未眠巡迴演唱會。（相信音樂提供）

丁噹第4度攻上小巨蛋，舉辦「夜遊 A Night Tour」夜未眠巡迴演唱會。16日她帶來「薩滿鼓」演出，她坦言前陣子正經歷低潮：「那段時間我在生活裡遇到很多擾亂心思的事，第一次聽到薩滿鼓聲，我的眼淚就掉下來。」她期盼能以音樂撫慰粉絲的心。

親民的丁噹繞著舞台與粉絲近距離互動，突然有粉絲大膽喊：「下來！」希望能「抱抱」。可惜兩人距離太遠，粉絲接著浪漫示愛：「沒關係，我的心已經擁抱妳。」讓丁噹忍不住笑場。

廣告 廣告

時隔10年重返小巨蛋，丁噹連唱〈離家出走〉、〈我愛他〉，回憶起17歲鼓起勇氣追夢的自己，從迷惘與倔強一路走到如今再度站上這個舞台。她笑說，如今終於能驕傲地告訴大家：「我回來了。」最後她帶來狂野歌曲〈野獸〉為演唱會畫下完美句點，並與粉絲相約明年4月18日高雄巨蛋相見。

更多中時新聞網報導

「心血保衛站」防心臟病 守護國人健康

高燒逾3天恐感染肺鏈 速就醫

葛兆恩砸百萬存款創短劇平台