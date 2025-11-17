丁噹小巨蛋演唱會圓滿落幕！曝術後靠中醫走出低潮 笑稱心動對象「沒了」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

歌手丁噹《夜遊 A Night Tour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會昨（16）晚圓滿落幕。由於這次的演唱會是丁噹睽違10年再度重返小巨蛋，也是她首次連唱兩場，慶功宴上被問到最大的挑戰是什麼，丁噹坦言是體力還有換裝，不只團隊要在規定時間內協助她換完裝，自己也要將情緒沉澱下來，準備下個舞台。至於給自己的表現打幾分，丁噹表示，這次的演唱會為了顧到所有的粉絲，自己前後左右到處奔波，「我覺得就是寵粉這件事情上面來說，先給自己打個9分吧，我覺得我自己是一個非常寵粉的女歌手。」

廣告 廣告

丁噹《夜遊 A Night Tour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會昨（16）晚圓滿落幕。（圖／黃鈺晴攝）

然而，演唱會上丁噹有感而發提及了自己前陣子的低潮，對此，她坦言，先前身體有出些狀況動了手術，「其實這也讓我開始能夠停下腳步，然後先把自己照顧好。」她也提到，那段時間給自己的壓力較大，加上身體的狀況，讓她接觸生命成長的課程、音樂治療，近期更開始學中醫，包括把脈、扎針等。丁噹透露，自己也養成了早睡早起的習慣，平常沒工作時差不多5點、5點半就會起床練功，給自己扎針，所以平時晚上9點前會把養生的一些課題完成，因此像演唱會前一天7點總彩排時，自己就已經在打哈欠了。

單身多年的丁噹，上次受訪時提到有位心動的對象，不過還在等待對方主動，如今被問到與對方的進度，她也表示，「沒有了。」隨後透露當時與對方吃飯時，感覺好像可以聊得來，但突然卻沒了，讓她忍不住笑說：「所以我得好好找一下我的問題到底在哪。」

丁噹演唱會第一天找來了好友A-Lin助陣。（圖／相信音樂提供）

此外，演唱會的第一天丁噹找來了好友A-Lin助陣，當時她在台上問對方「一個人有時候會不會很孤單？」引發大家討論，針對此事，丁噹也解釋，自己其實是因為〈失戀無罪〉這首歌的歌詞才延伸出這個問題，「我們每個人都會有孤獨的時候，即便我覺得身邊有家人、有伴都一樣，所以我才覺得說她孤獨的時候，有我在她身邊。」至於昨天與阿弟在台上牽手合唱，會不會怕阿弟老婆Mei吃醋，她則笑說不會，更透露阿弟非常地愛Mei，眼裡只有對方，當年兩人合作舞台劇時，阿弟都會說要早點回家，因為老婆小孩在等，「我覺得阿弟哥是不可能會有另外一個女生就心裡就是只有Mei。」至於自己與阿弟在MV中只是呈現一個大家在生活中會遇到的故事而已。

丁噹昨（16）日邀請阿弟擔任彥唱會嘉賓，兩人手牽手對唱合作歌曲。（圖／相信音樂提供）

如今台北小巨蛋的演唱會順利結束，接下來丁噹將在明年4月18日登上高雄巨蛋，門票也將於11月29日中午12點在拓元售票系統開賣，而公司也特意請來「龍兄虎弟」及準備「蛋塔塔」象徵高雄地標龍虎塔與巨蛋，希望為丁噹博個好彩頭。而她也興奮表示，高雄演唱會的前一天就是自己的生日，「所以我覺得這一生就註定要站在舞台上面，然後用歌聲、用聲音，然後陪伴大家療癒，這是我的一個使命。」





更多FTNN新聞網報導

是Energy「16蹲」！丁噹等10年再攻蛋 暴瘦8公斤唱到一半突道歉

丁噹無緣男朋友現身！與「Energy的他」牽手深情合唱 正宮台下怒瞪

丁噹攻蛋開唱！「絕美空姐」突衝上台 反被虧：一個人會不會孤單

