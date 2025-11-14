丁噹小巨蛋演唱會11/15、11/16連唱兩天！入場須知、周邊販售、開場嘉賓一次看
丁噹暌違10年，在今年生日當天宣布將重返小巨蛋，11/15帶著「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會四度攻蛋，門票開賣後當天完售，丁噹除了感謝粉絲的支持，也聽到敲碗加場的聲音，宣布11/16將加開一場，5/25在拓元售票系統開賣！丁噹這次的小巨蛋演出將延續「夜遊 A Night Tour」演唱會的亮點，打造最長的延伸舞台，直達2樓看台區，丁噹表示很喜歡跟歌迷靠很近、近距離互動的感覺，對於這次久違的小巨蛋演唱會，丁噹表示既期待又緊張又害怕，將帶來動感快歌以及溫柔慢歌，讓歌迷一個晚上情緒起伏滿滿。丁噹演唱會時間地點、售票系統、票價、必聽歌單一次看。
丁噹演唱會｜時間、地點
演出日期：
2025/11/15（六）19:00
2025/11/16（日）17:00 #加場
演出地點：台北小巨蛋
丁噹演唱會｜入場須知
【11/15（六）Day1】
票券服務處：16:00 開始
開放入場：17:30
開場嘉賓演出時間：18:30
正式演出開始：19:00
開場嘉賓：琳誼&黃霆睿
【11/16（日）Day2】
票券服務處：14:00 開始
開放入場：15:30
開場嘉賓演出時間：16:30
正式演出開始：17:00
開場嘉賓：魏嘉瑩
丁噹演唱會｜周邊販售資訊
販售地點：台北小巨蛋捷運2號出口旁
販售時間：
11/15（六）15:00~20:00
11/16（日）13:00~18:00
現場注意事項：
①商品每款限購4個，數量有限售完為止。
②結帳方式：現金、刷卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay。
③響應政府環保政策，購物塑膠袋需額外支付5元。
互動手環／手燈場館內專售攤位
販售地點：北大門二樓手扶梯旁
販售時間：
11/15（六）18:30~20:00
11/16（日）16:30~18:00
結帳方式：現金
丁噹演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$3,680 / $3,280 / $2,880 / $2,480 / $2,280 / $1,880 / $800 / $400(身障席)
套票：
夜愛你 雙人套票區 NT$6,800元 /2張
我愛你 雙人套票區 NT$6,000元 /2張
座位圖：
丁噹演唱會｜必聽經典歌單
KKBOX舞台串燒《夜貓》《夜遊》《我愛他》《你為什麼說謊》
《猜不透》LIVE版
《一個人不可能》
《都是月老惹的禍》
《不是你的錯》
《想戀一個愛》
《幸福的可能》
《女字旁》
《好難得》
《手掌心》
（影片來源：KKBOX、相信音樂 YouTube，若遭移除請見諒）
丁噹演唱會｜加場售票時間
售票時間：2025.05.25 (日) 12:00
購票連結：拓元售票系統
【注意事項】
記得於購票前提前加入拓元會員，並完成手機驗證，驗證通過才可開始購票。
每人每場限購4張，可支援行動裝置購票。
取票方式為【7-11 ibon取票】，取票時每筆將酌收$30手續費，於7-11超商門市付款時以現金方式支付。
