丁噹尬舞五月天大圈粉 預告跨年小露性感

丁噹預告屏東跨年會又帥又小性感。（圖／相信音樂提供）

丁噹日前擔任五月天5525+1《回到那一天》25週年巡演台中場嘉賓，與師兄們又唱又跳經典舞曲，熱力嗨翻全場，直接圈了不少粉絲，立刻下單買她4月18日高雄巨蛋演唱會的門票。丁噹感謝師兄與歌迷對她的疼愛，「很開心和師兄一起玩，他們也難得變成唱跳男團，很期待下一次有機會跟師兄們合作。」

2025年最後一天丁噹將前進屏東帶來獨家演出，率領8位舞者再展現舞藝以及經典療癒人心的情歌，造型也將又帥又小性感，希望觀眾跟著她一起嗨翻屏東，在我自己演唱會上一開場的10分鐘快歌唱跳組曲，就是想顛覆大家以往對我的認知，原來這位情歌女歌手也有這樣活力四射，體能無限的一面。」

今年丁噹在小巨蛋演出炫麗舞台、華麗造型、經典歌單，氣勢爆棚收獲絕讚口碑，她將帶著廣受好評的《夜遊》夜未眠演唱會，在明年4月18日唱進高雄巨蛋，她持續和工作人員開會討論，除了曲目調整外，舞台也會升級，她說：「大家喜愛的仿生蝴蝶希望可以增加更多隻，想讓大家感受到蝴蝶就在大家旁邊揮舞翅膀。」當初為了小巨蛋演出瘦了6公斤，她努力保持體態，也維持體力，希望讓大家看見「升級版」丁噹。

