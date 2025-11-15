丁噹找歌后飆高音！突問「一個人孤單嗎」 A-Lin瞬間變臉尬到尾
【緯來新聞網】丁噹睽違10年重回台北小巨蛋，今晚（15日）舉辦首場《夜遊 A Night Tour》演唱會，請到金曲歌后A-Lin擔任嘉賓，兩人大飆高音爽死台下歌迷，只是在talking時，丁噹的問題讓歌后瞬間變臉，還停頓一下話也接不去，其實他們是鋪成要唱〈洋蔥〉。
丁噹（右）問完怪問題後，A-Lin表情總像是在想事情。（圖／記者陳明中攝）
A-Lin今天一身黑造型，像極了空姐，自己也知道，笑說：「我剛剛才下班，你不覺得我今天很像空姐嗎？謝謝丁噹邀請我。」丁噹開心回應，「謝謝你，我知道你超級忙」。
但也不知為何，丁噹突然問：「一個人的時候，有時候會不會很孤單？妳這麼忙，有人幫你做飯嗎？」Alin面有難色，突然語塞尷尬，接不下去，最後硬著頭皮回：「那妳可以幫我做湯嗎？我想要有一層一層的洋蔥。」接著她們一起唱〈洋蔥〉，時而抱抱、時而牽手、時而各唱各的。
此次演唱會，首度引進泰勒絲、Lady Gaga 指定使用的 ALEXA 35 Live 電影級攝影機，她特別選唱張惠妹的〈三天三夜〉，驚喜宣布明（2026）年4月18日將唱進高雄巨蛋，和歌迷相約繼續夜遊。
A-Lin（左）和丁噹抱抱。（圖／記者陳明中攝）
丁噹（右）、A-Lin一起飆高音。（圖／記者陳明中攝）
