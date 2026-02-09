丁噹把高流戶外變大型KTV 阿弟自薦當隊友喊話「分我獎金」

丁噹與阿弟南下擔任評審。相信音樂提供

丁噹攜手蕭景鴻（阿弟）把KTV直接搬到戶外！兩人舉辦〈可以是朋友〉KTV歌唱大賽，祭出超狂獎勵吸引歌唱高手踴躍報名，不僅前三名可獲高額獎金與丁噹4月18日「夜遊 A Night Tour」高雄巨蛋演唱會雙人門票、後台合照機會，冠軍還可抱回獎金，話題十足。

活動初賽昨（8日）在高雄流行音樂中心靠海側音浪堤岸登場，丁噹與阿弟親自南下擔任評審，還準備祥獅獻瑞、鳳梨與蘿蔔討吉利，提前向歌迷拜早年，也為即將登場的高雄巨蛋演唱會暖身造勢。活動還沒正式開始，就吸引大批民眾圍觀，現場氣氛宛如小型音樂祭。

現場吸引滿滿人潮

比賽開場更直接升級成「戶外演唱會」，丁噹率先演唱經典K歌〈你為什麼說謊〉，渾厚嗓音一出立刻聚集滿滿人潮，接著與阿弟合唱指定曲〈可以是朋友〉，實力派Live演出讓參賽者直呼壓力爆表。看到選手緊張，她也貼心分享秘訣：「上台前跳一跳、放鬆舌頭，就比較不會抖。」阿弟則搞笑自薦當隊友，笑說「得獎記得分我獎金」，炒熱全場氣氛。

此外，丁噹也帶來好消息，近期推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，主打歌〈最痛的遺憾〉、〈曾經如今〉接連拿下KKBOX多項新歌榜冠軍，她昨在活動現場，驚喜首唱多首新歌與〈我愛他〉等經典夯曲，最後開放點歌寵粉，讓歌迷直呼值回票價。

