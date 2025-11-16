丁噹指纏「無緣男友」 阿弟老婆比槍盯場

丁噹（右）、阿弟手牽手再續音樂劇前緣。相信音樂提供



丁噹4度攻蛋，「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會昨晚（11╱15）圓滿落幕，繼首場嘉賓A-Lin後，昨則邀「ENERGY」阿弟（蕭景鴻）助陣，她一登場就笑著介紹：「歡迎我『無緣的男友』蕭景鴻！」但阿弟的老婆Mei就坐在台下，吃醋比出手槍手勢打趣說：「你們一直在牽手！阿弟可以借給妳啦！他蠻好用的，請享用！」讓全場哄堂大笑。

2人首度合唱近期的霸榜冠軍合作曲〈可以是朋友〉，聊起合唱緣分，其實源自音樂劇《搭錯車》，阿弟飾演一路守護丁噹的青梅竹馬，2人最終沒有在一起；而在〈可以是朋友〉中延續「萬年好友」情感，以摯友的名義，成為彼此的心靈知己。

昨晚阿弟穿著白色西裝，搭配丁噹的白紗造型，看起來宛如婚禮現場，讓他直呼有點「不自在」，加上場外還擺著2人在MV裡的「婚紗照」，他忍不住笑說：「我太太還在照片下拍了1張翻白眼的照片，總覺得遠方有一道目光盯著我。」還好Mei大方出借老公，丁噹在「借到」阿弟後，2人也再接力合唱〈走火入魔〉。

「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會落幕後，丁噹明年4月18日將移師高雄巨蛋開唱，門票將於11月29日中午 12 點於拓元售票系統啟售。

