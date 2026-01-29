丁噹攜阿弟辦歌唱大賽 冠軍10萬加好禮

丁噹和蕭景鴻（阿弟）去年首度合唱歌曲〈可以是朋友〉，深受粉絲喜愛，日前宣布舉辦「可以是朋友，現在是戰友《丁噹×蕭景鴻（阿弟）〈可以是朋友〉歌唱大賽》」，祭出冠軍奪得新台幣10萬元，其中前3名都有高額獎金，也都將獲得丁噹4月18日「夜遊 A Night Tour」高雄巨蛋演唱會雙人門票與後台合照機會。

丁噹曾參加過第6屆《超級星光大道》，踢館時演唱〈我是一隻小小鳥〉拿下24分高分，也曾參加實境歌唱節目《蒙面歌王》，在當集以99票拿下冠軍，談起比賽回憶，已有許多演出經驗的她喊：「當時無敵緊張，因為比賽都是one take沒有重來的機會。」

對於參賽者的建議，丁噹說不要想著一定要完美，重要的還是投入到歌曲裡，感受當下的情感詮釋，「如果真的太緊張，可以在原地跑跳一下，讓心肺、身體的溫度都一起提升起來。」阿弟也有歌唱比賽的經驗，曾參加歌唱節目《金曲超級星》獲得第3名，他建議選擇適合自己音色的歌和情感投入很重要，技巧才是第2順位。