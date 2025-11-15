丁噹攻蛋開唱！「絕美空姐」突衝上台 反被虧：一個人會不會孤單

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

丁噹睽違10年再度攻蛋開唱，於台北小巨蛋舉行「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，首場今（15）日登場，迎來嘉賓A-Lin合體。

A-Lin擔任丁噹演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）

丁噹唱完〈很愛過〉後，她向歌迷提到：「希望大家把熱情再嗨一點，今天準備很多歌單，有一首歌我常去KTV唱……」語畢，歌曲〈失戀無罪〉的前奏響起，A-Lin突然從舞台升起，而她戴著黑色帽子、黑色上衣與黑色長裙，左側開出高衩，造型酷似「阿聯酋空姐」。

〈失戀無罪〉合作結束，丁噹與A-Lin大大擁抱，A-Lin突然幽默地說：「謝謝丁噹的邀請，我剛剛才下班，你們不覺得我今天很像空姐嗎？我今天是空姐的裝扮，歡迎來我的飛機坐一下。」丁噹則稱讚A-Lin的狀態最近很好，結果話鋒一轉問：「妳一個人會不會很孤單？」讓A-Lin突然嘴軟，事實上，她與職棒教練黃甘霖傳婚變多年，但她依舊淡定回應：「有丁噹，我不孤單。」隨後兩人一起合唱經典歌曲〈洋蔥〉。

A-Lin與丁噹合唱歌曲〈失戀無罪〉、〈洋蔥〉。（圖／相信音樂提供）

在演唱會尾聲，丁噹感性地與粉絲分享出道18年的心路歷程，謝謝所有歌迷的陪伴，讓她睽違10年重返小巨蛋能兩場雙雙完售。接著丁噹鄭重宣佈，「所以接下來要公佈一件事情，將於2026年4月18日前進高雄巨蛋開唱，11月29日中午12點 拓元售票系統開賣。」

