丁噹明年4/18高雄巨蛋開唱！時間地點、售票時間、票價座位一次看
丁噹11月剛在台北小巨蛋完成兩場《夜遊 A Night Tour》演出，還分享自己在後台，為了趕登場時間用推車狂奔的秘辛，讓網友都相當佩服。現在丁噹宣布將前往高雄開唱，明年4/18在高雄巨蛋登場，她稱此次巡演是一種新的突破，接下來高雄場也將再接再厲，繼續帶來動感快歌以及溫柔慢歌，展開下一階段演出旅程。 丁噹高雄演唱會門票將於11/29在拓元售票系統開賣。丁噹高雄演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
丁噹高雄演唱會｜時間地點
演出日期：2026/04/18（六）19:00
演出地點：高雄巨蛋
丁噹高雄演唱會｜售票時間
售票時間：2025/11/29（六）12:00
購票連結：拓元售票
丁噹高雄演唱會｜票價、座位圖
演出票價：$3,680／$3,280／$2,880／$2,480／$2,280／$1,880／$800／$1,440（非輪椅身障席）／$400（輪椅身障席）
套票：我愛你 雙人套票區 $6,000元／2人
座位圖：
丁噹演唱會｜必聽經典歌單
KKBOX舞台串燒《夜貓》《夜遊》《我愛他》《你為什麼說謊》
《猜不透》LIVE版
《一個人不可能》
《都是月老惹的禍》
《不是你的錯》
《想戀一個愛》
《幸福的可能》
《女字旁》
《好難得》
《手掌心》
（影片來源：KKBOX、相信音樂 YouTube，若遭移除請見諒）
