丁噹暴瘦八公斤合體A-Lin飆唱！ 無厘頭問「一個人有時候會不會挺孤單？」A-Lin傻眼回答了
丁噹15日帶著「夜遊」唱進台北小巨蛋，一開場她帶來媲美百老匯的音樂劇演出，一連演唱〈夜遊〉、〈夜貓〉等嗨歌，「師弟」Energy去年紅遍全台的〈星期五晚上〉她也大膽挑戰，甚至現場16蹲讓全場嗨翻。為了在小巨蛋開唱，她特別鏟肉8公斤，整個人纖瘦登場，讓大家相當驚艷，而嘉賓則請來金曲歌后A-Lin一起飆嗓，嗨翻全場。
在介紹A-Lin現身之前，丁噹要求大家要更嗨一點，並說「今天準備很多首歌單，但又一首歌我常去KTV的時候唱，今天要唱給你們聽」，接著〈失戀無罪〉的前奏響起，A-Lin戴著黑色圓帽，頭髮特別全部撥到右邊，宛如黑衣阿聯酋空姐，跟丁噹的白色透紗禮服形成對比。這次丁噹睽違10年攻蛋，一個人跟萬名觀眾合唱不夠，特別邀請A-Lin一同「鐵肺」飆歌，兩人在高潮時互飆高音，讓全場粉絲嗨翻。
A-Lin開心的笑說「我剛剛才下班，有沒有覺得我今天很像空姐？」接著兩人牽手走上延伸舞台，沒想到丁噹突然問A-Lin「一個人有時候會不會挺孤單？」突如其來的問題讓A-Lin有點招架不住，笑說「有丁噹就不會孤單」，接著還要求丁噹幫她做飯，丁噹笑問「沒問題啊！你想要什麼湯？」A-Lin接話「我想要一層一層剝開的洋蔥湯」，接著合唱經典歌〈洋蔥〉，層層高音直擊觀眾心靈，讓人忍不住盡情療癒、好好哭一場。
唱完〈冷血動物〉後，丁噹說「台北小巨蛋，（隔）10年我回來了！10年前有來到小巨蛋，參加我的演唱會的人請舉手，那我們隔空HIGH5一下。今天第一次來看我演唱會的朋友讓我知道一下，很抱歉這個10年讓你們一直在KTV裡面唱我的歌，一直聽我的聲音，我們終於見面了。」
唱到〈花火〉、〈我不怕〉時，丁噹化身「粉蝶光翼女神」，從場館後方現身，並飛到小巨蛋五米的高空，近距離跟三樓的歌迷見面。安全降落之後，她笑說「在天上唱只能假裝告訴自己『我不怕』，我發現真的對自己會說謊話，上去說不怕，但其實怕得要命，但是為了美照，我不怕，到時候你們再幫我修得更美一點再PO上網」。
隨著演唱會尾聲，丁噹也回首出道18年的心路歷程，謝謝所有歌迷的陪伴，也讓他睽違10年重返小巨蛋能兩場雙雙完售。接著丁噹也驚喜公布《夜遊》夜未眠巡迴演唱會，將於2026年4月18日前進高雄巨蛋開唱，11月29日中午12點 拓元售票系統開賣，消息一出觀眾呼聲連連。
