丁噹歌唱比賽獎金誘人！驚見「當紅男團成員」搶報名：獎金要分我

記者徐珮華／台北報導

丁噹與蕭景鴻（阿弟）〈可以是朋友〉KTV歌唱大賽，昨（8）日在高雄流行音樂中心靠海側音浪堤岸舉辦線下初賽，兩人與高流執行長丁度嵐一同擔任評審，奪冠者可抱回10萬元。兩人與現場參賽者及歌迷們先過早年，準備祥獅獻瑞，送上鳳梨、蘿蔔祝賀大家馬年好彩頭、一路旺，也祝福丁噹4月18日「夜遊」夜未眠巡迴演唱會高雄巨蛋順利成功。

丁噹、蕭景鴻（阿弟）舉辦〈可以是朋友〉KTV歌唱大賽。（圖／相信音樂提供）

比賽開始前，丁噹率先上台演唱經典K歌〈你為什麼說謊〉，接著邀請阿弟上台合唱比賽指定曲〈可以是朋友〉，超強演唱功力讓現場參賽者備感壓力。看到台下參賽者緊張神情，丁噹分享自己化解緊張方法，「上台前會跳舞消除緊張，還有放鬆舌頭很重要！」由於參加者都是單槍匹馬來參賽，阿弟開玩笑想當戰友：「如果沒有隊友可找我唱，得了獎獎金要分我。」

丁噹與蕭景鴻（阿弟）示範〈可以是朋友〉，讓參賽者壓力倍增。（圖／相信音樂提供）

丁噹剛推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，比賽開始前也和大家分享好消息，新曲〈最痛的遺憾〉、〈曾經如今〉獲得串流平台冠軍。她加碼首唱新歌〈最痛的遺憾〉、〈曾經如今〉、〈愛到沒力〉以及金曲〈我愛他〉，最後接受現場點歌，讓歌迷一飽耳福。

