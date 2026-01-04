丁噹演唱會前生日 許願高雄連唱兩天
時隔10年，「全民情歌天后」丁噹將帶著「夜遊」夜未眠巡迴演唱會前進高雄巨蛋。3日搶先在高雄流行音樂中心舉辦簽票會，現場湧入滿滿歌迷，丁噹當場「人來瘋」，一連在台上飆唱10首歌曲，還邀來神祕小嘉賓，現場氣氛熱絡。
丁噹一開場就獻唱經典歌曲〈猜不透〉、〈最好不要再遇見你〉，掀起全場大合唱。她邀來日前在泰武鄉運動會上跳舞驚豔全場的家叡弟弟同台軋舞，兩人大跳〈叮叮噹〉，默契十足。家叡跳得欲罷不能，讓丁噹也忍不住笑喊：「好了就好了！」被問到覺得台下歌迷表現如何，家叡靦腆笑回：「還可以！」逗得全場大笑。
談到2026年新年願望，丁噹表示，最重要的還是希望大家都能平安健康，也不忘許願期待高雄巨蛋演唱會能夠加場，「聽大家說小巨蛋聽完都走不出來，希望這次也有機會再加場。」而4月18日演唱會前一天正好是丁噹生日，她也笑說，希望能把生日趴一口氣開兩天，和歌迷一起唱好唱滿、慶生到過癮。看著台下滿滿歌迷，她幽默說：「你們每一個人都是我的宣傳部同事，麻煩宣傳部的朋友們，大家辛苦囉！」此外，她也宣布將於1月7日發行全新單曲〈最痛的遺憾〉。
