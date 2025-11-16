丁噹無緣男朋友現身！與「Energy的他」牽手深情合唱 正宮台下怒瞪

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

歌手丁噹今（16）日舉辦《夜遊 A Night Tour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會。繼昨（15）日驚喜合體A-Lin後，今天則邀請Energy的蕭景鴻（阿弟）助陣，兩人以溫暖而富有情感的嗓音，首度合唱全新合作歌曲〈可以是朋友〉。

丁噹演唱會邀請Energy的蕭景鴻（阿弟）助陣。（圖／相信音樂提供）

由於丁噹與阿弟在音樂劇《搭錯車》中最終沒有在一起，而在〈可以是朋友〉MV裡，他們是「萬年好友」情感，以摯友的名義讓彼此成為對方的心靈知己。因此在阿弟出場時，丁噹以「無緣的前男友」介紹對方，接著兩人牽手深情對唱合作歌曲〈可以是朋友〉。丁噹與阿弟表示，兩人都很享受與彼此唱歌的感覺，更稱讚對方的聲音真的很好。而明年1月也將與團體Energy登上小巨蛋舞台的阿弟也藉機邀請丁噹來演唱會。

然而，在演唱會開始前，阿弟的老婆Mei就在社群曬出自己在小巨蛋的貼文，照片中她斜眼看著丁噹與阿弟在〈可以是朋友〉MV中的婚紗照看板，圖上更逗趣寫下：「我的槍在哪？」逗笑一堆網友。

阿弟的老婆Mei就在社群曬出自己在小巨蛋的貼文。（圖／翻攝自Mei IG）

對此，阿弟坦言，有感受到台下有一個目光一直盯著他們，而這時鏡頭轉向台下的Mei，她也比出槍的手勢對準舞台上的阿弟，隨後開玩笑表示，為什麼唱歌要牽手，而再看到丁噹與阿弟又將手牽起來後，Mei又忍不住說：「為什麼又要牽手」讓阿弟直呼：「你不要太入戲。」讓全場笑翻。隨後丁噹與阿弟再接力合唱〈走火入魔〉，舞台上溫馨又甜蜜的氛圍瞬間瀰漫整場。





