丁噹牽手人夫遭直擊！人妻怒翻白眼比「槍」要公道
丁噹第4度攻上小巨蛋，舉辦「夜遊 A Night Tour」夜未眠巡迴演唱會。16日第二場邀來師弟Energy的蕭景鴻（阿弟）助陣，兩人首度同台、手牽手合唱新歌〈可以是朋友〉，讓台下阿弟的老婆 Mei氣得牙癢癢，還直呼要丁噹爸爸評評理。
丁噹笑稱阿弟是「歡迎無緣的男朋友」，因為兩人在音樂劇《搭錯車》與新歌〈可以是朋友〉MV中都無緣成為戀人。阿弟以白色西裝帥氣登台，與丁噹的一身白紗相當速配，卻讓他直呼「很不自在」，透露老婆看到兩人手勾手的照片相當不滿，「我太太拍了一張翻白眼的照片。」鏡頭帶到台下，Mei還直接比出「手槍手勢」，作勢生氣。
丁噹向Mei「借阿弟」再唱一首甜蜜情歌〈走火入魔〉，Mei忍不住吐槽：「你們牽手牽成這樣？」隨後又笑虧：「借給妳，他滿好用的。」接著兩人又要牽起手唱歌，Mei再度大喊：「不能好好唱歌就好嗎？丁噹姐，我要叫你爸！」逗得全場大笑。
