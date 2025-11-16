丁噹牽手「無緣的男友」 遭正宮翻白眼急解釋

丁噹邀請阿弟擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）

丁噹相隔10年，在小巨蛋舉辦《夜遊》演唱會，今（16日）迎來第二場演出，驚喜邀請Energy阿弟擔任嘉賓，合唱〈可以是朋友〉兩人因音樂劇《搭錯車》結緣，後來又成為師姐弟，丁噹笑稱對方是自己「無緣的男友」，並在台上頻頻牽手，惹得阿弟老婆Mei笑問：「一定要一直牽手嗎？」

身穿一身白色西裝的阿弟牽著穿白紗的丁噹，直呼其實很不自在，而且小巨蛋外還有兩人勾手的照片，老婆Mei搞笑在一旁拍了翻白眼的照片，丁噹則解釋：「我們MV裡沒有在一起！」Mei笑回：「他（阿弟）滿好用的，借妳用！」除了〈可以是朋友〉，阿弟也跟丁噹合唱〈走火入魔〉。

廣告 廣告

丁噹與阿弟的互動讓老婆Mei吃醋。（圖／相信音樂提供）

這次丁噹不只演唱多首經典歌曲，還敲擊薩滿鼓高歌，表示自己前陣子歷經低潮，偶爾聽到薩滿鼓的聲音，認為鼓聲直接穿透心靈擁抱了她，「所以今天我也想把這個送給你們！」不只丁噹撫慰大家心靈，歌迷們也在獻唱〈很愛過〉時亮起手機燈海，點點繁星的絕美畫面，也同樣溫暖了丁噹的心。

寵粉的丁噹走下台演唱和粉絲靠超近，笑說自己看得清楚粉絲的每張臉，有台下粉絲喊「下來」，立刻被她笑著點名說：「就你，站起來。」還給了粉絲麥克風，粉絲下一秒突然告白：「我想抱你，我的心已經擁抱你了！」接著竟然還活潑的對全場喊：「新竹的朋友們！」引來尖叫被丁噹虧：「這是我的主場耶。」

丁噹與粉絲熱情互動。（圖／相信音樂提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台大大氣系學生「預言颱風假翻車」放鴿子！ 400人苦等雞排珍奶：失望

向太突拋遺囑震撼彈「二代全OUT」！她改遺囑 郭碧婷傳遭排除繼承名單

400人白排隊！大氣系預測失準又放鳥「傳明分批發放」 地理系神救援補發300杯飲料