丁噹獻給歌迷「愛情情書」 重新詮釋林慧萍經典神曲

丁噹出道至今，累積了107首搭劇歌曲的紀錄，已是歌迷心中情歌代言人的指標性女歌手，在經過在經歷無數次愛情的試煉與淬煉，一封寫給百萬歌迷的「愛情情書」，丁噹用她獨有的爆發力與細膩情感唱進人心，《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯融合4首全新創作、2首經典重編與1首翻唱致敬，7首愛情篇章完整勾勒出丁噹的「情歌全景」。

《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯收錄了蕭秉治暌違14年，為丁噹詞曲量身創作〈最痛的遺憾〉、和蕭景鴻（阿弟）合唱的〈可以是朋友〉，以及未曝光的全新歌曲〈曾經如今〉，其中重新詮釋〈猜不透〉、〈我愛他〉經典歌曲，〈我愛他〉釋懷版以全新編曲以滂礡管弦樂回歸，讓經典再次觸動心弦。

特別的是專輯更收錄丁噹重新詮釋1980年代的療傷歌后林慧萍的經典歌曲〈情難枕〉，將1993年的不朽情歌唱出當代心聲，《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯作為4月18日《夜遊》夜未眠巡迴演唱會高雄巨蛋的禮物獻給歌迷。同時，《丁噹 X 蕭景鴻（阿弟）〈可以是朋友〉歌唱大賽》前三名不僅能獲得高額獎金，也都將獲得丁噹4月18日高雄巨蛋演唱會雙人門票與後台合照機會。

