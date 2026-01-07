丁噹留言區「驚見超帥男藝人留言」她害羞喊話了
丁噹時隔10年，將在4月18日帶著《夜遊》夜未眠巡迴演唱會，重返高雄巨蛋開唱，搶先推出新單曲〈最痛的遺憾〉，請來有「旋律工廠」的師弟蕭秉治為她量身打造。MV特別邀請丁春誠演出，劇情描述丁噹失去摯愛丁春誠後的心碎與無法釋懷的思念，兩人甚至在MV預告文下方調情，劇中丁春誠為丁噹下廚，他特別在預告文底下俏皮留言「想念我的食物，隨時讓我知道，cook for you」丁噹也回：「你做什麼我都愛吃，快點回來！Waiting for you」。
〈最痛的遺憾〉MV邀來丁春誠跨刀演出，而近年重心多放在藝術與戲劇領域的他，難得點頭接下音樂錄影帶的拍攝，也讓丁噹直呼收穫滿滿。她分享：「雖然我有演過音樂劇，但真正拍戲還是算新手，丁春誠很溫暖，也很會帶戲，很多細節他都會先想好。」
其中一場求婚戲更讓丁噹印象深刻，劇情安排兩人在尾聲開心共舞，沒想到丁春誠大喊「我們結婚了！」丁噹笑說，當下第一個反應竟是害羞地想摀住他的嘴，深怕被左鄰右舍聽見，「但那種一來一往的反射動作，其實就是現實生活裡很真實的情緒反應。」
談到歌曲〈最痛的遺憾〉，丁噹也忍不住感歎，至今仍沒有被求婚的經驗，沒想到丁春誠立刻貼心接話：「妳今天不是已經被求婚了嗎？」讓她在MV裡先圓了一次浪漫想像。
拍攝過程中，兩人互相接招、默契自然流動，雖然實際只見過兩次面，甚至一開拍就要挑戰吻戲，卻一次到位，完成「一吻定情」。丁春誠也笑說：「很享受在片場的狀態，大家目標很清楚，一起把作品完成，第一次跟丁噹合作，互動真的很棒！」
