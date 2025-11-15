丁噹瘦身8公斤吸金4480萬元 重現Energy 16蹲又化身蝴蝶飛天

丁噹暌違10年，今(15日)晚再次重返小巨蛋開唱。(記者胡舜翔攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹暌違10年，今(15日)晚再次重返小巨蛋開唱，「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，今明兩天票房都完售，票房推估有4480萬元，丁噹可以動感、可以抒情，除了翻唱Energy夯曲《星期五晚上》，挑戰16蹲，另外也搭上蝴蝶舞台升天，笑說：「你們知道我腿有多抖？」

為了準備今明兩場演唱會，丁噹近期瘦了8公斤，她搭上5公尺高空七彩幻光蝴蝶舞台獻唱《花火》、《我不怕》等歌曲，笑說：「剛剛在天上唱《我不怕》，假裝告訴自己我不怕，有時常會對自己說謊話，上去說不會怕，但怕得要命。」

今晚丁噹變換多套華服，一開場就以《夜遊》、《夜貓》等嗨歌炒熱氣氛，開心說：「台北小巨蛋，10年，我回來了。」她問歌迷10年前有來看她演唱會嗎？並笑說：「我們隔空high five一下。」並說：「很抱歉，這10年都讓你們在KTV唱我的歌，在家聽我的聲音，我們終於見面了。」

丁噹也化身「暗夜天鵝歌姬」，帶來經典K歌《你為什麼說謊》、《冷血動物》、《不是你的錯》等歌曲，飛天演唱橋段則換上粉紅色服裝，風格大不同。

