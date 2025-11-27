丁噹相隔十年重返高雄巨蛋 搶先爆雷「固定朋友」擔任嘉賓

丁噹宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。。（圖／相信音樂提供）

「全民情歌天后」丁噹日前在台北小巨蛋的《夜遊 A Night Tour》夜未眠巡迴演唱會完美落幕，炫麗的歌舞劇舞台、五套華麗造型與經典歌單，獲得氣勢爆棚的絕佳口碑。丁噹將帶著廣受好評的「夜未眠」盛宴，宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。這不僅是她相隔10年重返高雄巨蛋，更是她4月17日生日後的首場演出，意義非凡。

丁噹表示非常期待這次回歸，笑說：「這次是相隔10年回到高雄巨蛋，就像把自己重新整理過一次，把全新的我交給大家！」她將把台北場最炫麗的舞台設計、5米高空七彩幻光蝴蝶舞台、5套華麗造型，以及從OST經典到勁舞旋律的黃金歌單，原汁原味搬到高雄，勢必嗨翻南台灣。

丁噹再度邀來阿弟擔任高雄演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）

最令歌迷興奮的是，丁噹與Energy成員蕭景鴻（阿弟）在台北場演出合唱的〈可以是朋友〉，影片在社群觀看次數直逼200萬，應廣大歌迷敲碗，丁噹宣布阿弟將再度擔任高雄演唱會嘉賓，讓這首霸榜歌曲的合作成了「固定朋友」，延續這份「萬年好友」情感，讓決定二刷的歌迷直呼值回票價！丁噹《夜遊 A Night Tour》高雄場門票將於11月29日中午12點在拓元售票系統開賣。

