丁噹祭出高額冠軍獎金 攜手Energy阿弟辦歌唱比賽

丁噹與Energy阿弟從2018年音樂劇《搭錯車》培養深厚默契，去年兩人首度合唱〈可以是朋友〉，描繪出「友情裡藏著愛意」的矛盾心境，唱出愛情最現實、也最誠實的一面。現在丁噹和阿弟邀請所有「會唱的朋友」一起來飆歌，舉辦【可以是朋友，現在是戰友】《丁噹 X 蕭景鴻（阿弟）〈可以是朋友〉歌唱大賽》，本次賽事祭出超狂獎勵，前三名不僅能獲得高額獎金，也都將獲得丁噹4月18日《夜遊 A Night Tour》高雄巨蛋演唱會雙人門票與後台合照機會，而奪冠者更可抱回新台幣10萬元。

丁噹曾在出道後參加過第六屆《超級星光大道》踢館，演唱〈我是一隻小小鳥〉拿下24分高分的歌曲，之後也曾參加過實境節目《蒙面歌王》以「黑天鵝」之姿演唱的《千年之戀》，爆發性的嗓音在當集以99票拿下冠軍，憶起比賽回憶，連已有許多演出經驗的她都喊：「當時無敵緊張，因為比賽都是one take沒有重來的機會。」

對於參賽者的建議，丁噹說：「不要想著一定要完美，其實重要的還是投入到歌曲裡，感受當下的情感詮釋，如果真的太緊張，可以在原地跑跳一下，讓心肺、身體的溫度都一起提升起來。」阿弟也有歌唱比賽的經驗，曾參加歌唱節目《金曲超級星》獲得第三名，有一季還因為太過緊張忘詞，雖然馬上就恢復狀態，但也影響到最後成績，他也以過來人經驗和大家分享，「歌唱比賽是了解自己聲音特質的過程，知道自己適合唱什麼歌，如何把感情託付在歌曲裡。」他建議選擇適合自己音色的歌和情感投入很重要，技巧才是第二順位。

