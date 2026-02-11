丁噹穿紅衣海邊淋雨 路人驚喊：想開一點

丁噹推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯。（圖／相信音樂提供）

丁噹推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，收錄4首全新創作、2首丁噹經典重編與1首翻唱致敬，其中點聽率居高寶座的KTV情歌〈猜不透〉，從當年的虐心透過嶄新編曲唱出歷經多年的灑脫，丁噹說：「唱了十幾年的〈猜不透〉，相信很多的歌在經歷過情感狀態的不同後，也會有不同感受，是一種更加釋懷，面對愛情更加自在狀態，回頭看看曾經的自己變得比較猜得透。」

相隔18年重新詮釋〈猜不透〉，當年和五月天瑪莎飾演旁觀者，看著男女主角的揪心故事，18年後〈猜不透〉灑脫版MV由丁噹擔任主角，拍攝當天體感溫度僅8度，其中有場淋雨戲雖然拍得唯美，要求完美的丁噹一淋再淋，直說：「雖然冷，但好爽！」過程也發生了一件小插曲，穿著紅色洋裝的丁噹過馬路往海邊走時，忽然有熱心的路人搖下車窗對她大喊：「小姐，你要想開一點！」這句突如其來的「善意誤會」，也增添一絲溫暖。

丁噹說：「情歌最有意義是那份情感在當下和多年後再回頭看，會體會到完全不同感受。」18年前的〈猜不透〉和18年後〈猜不透〉灑脫版，都希望能陪伴歌迷走過不同階段。此外，丁噹與阿弟擔任評審的歌唱比賽決定延長報名時間，奪冠者可抱回10萬元等好禮。

丁噹在低溫下拍攝MV。（圖／相信音樂提供）

