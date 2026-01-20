丁噹穿著太火辣 蕭秉治羞喊：不敢看脖子以下

蕭秉治在各地展開巡演。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治帶著《活著 Alive》巡演前往各城市，日前分別在上海、南京開唱，挾著上海完售的氣勢，他感謝歌迷支持，「因為上海場有很好的成績，第一次售罄，跟大家分享一個好消息，應該是有機會返場，真的很謝謝這六場大家的支持！」其中南京邀請丁噹擔任嘉賓，穿著性感的她，讓害羞的蕭秉治不敢直視，「我都不敢看你的脖子以下了。」

一開場，蕭秉治演唱〈戰神〉、〈Superhero〉等歌，他看著台下滿場歌迷說：「我會永遠記得，今天是我人生第一次上海售罄的演唱會，謝謝大家！希望下次有機會和現場歌迷一起拍MV。」擇日不如撞日，擔任嘉賓的鼓鼓立刻幫蕭秉治圓夢與現場近千人拍攝影片留念，當合唱完〈天機〉後，鼓鼓拿起手機直接跟蕭秉治說：「我現在就幫你跟他們拍MV。」在鼓鼓力邀下，兩人即興大跳「奪命三搖」，蕭秉治忍不住求饒地說：「下次我要慎選嘉賓！」

鼓鼓找蕭秉治跳奪命三搖。（圖／相信音樂提供）

一唱完上海場，蕭秉治便馬不停蹄連夜坐車前往南京，丁噹特別到南京擔任嘉賓，有備而來的她接力跳「奪命三搖」外，並合唱蕭秉治為她寫的經典歌曲〈冷血動物〉，丁噹也首度演唱蕭秉治近日為他量身打造的〈最痛的遺憾〉，現場歌迷聽得如痴如醉，早在下午彩排時，蕭秉治聽丁噹演唱，不停的舉起大拇指大讚：「噹姐真的太會唱了！」丁噹也回誇蕭秉治太會寫了，開玩笑說：「如果這首歌紅的話，秉治要記得拿到版稅時請我吃飯。」

丁噹穿著太火辣，讓蕭秉治不敢直視。（圖／相信音樂提供）

