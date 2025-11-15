丁噹突問「1個人會不會孤單」 A-Lin尬笑〈洋蔥〉催淚

丁噹（ 右）邀A-Lin一同飆歌。相信音樂提供



丁噹昨（11╱15）起一連2天舉辦「夜遊A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，還邀A-Lin一同「鐵肺」飆歌，2人手牽手走向延伸舞台，丁噹問：「1個人有時候會不會很孤單？」讓之前傳出與台鋼一壘指導教練黃甘霖婚變的A-Lin面露尷尬。

A-Lin以黑色開衩洋裝搭配黑帽子造型從升降台驚喜登場，她與丁噹合唱〈失戀無罪〉，互飆高音、火花四射，她幽默地說：「我剛剛才下班，妳不覺得我很像空姐嗎？謝謝丁噹邀請我來演唱會，今天我是空姐的裝扮，歡迎有空可以來我的飛機坐一下！」讓全場笑成一片。

丁噹（中）獻唱〈夜遊〉、〈夜貓〉、〈都是月老惹的禍〉等嗨歌。相信音樂提供

而丁噹問完孤不孤單後，又再追問：「那麼忙有人為妳做飯嗎？」A-Lin反問：「妳可以為我煮1碗湯嗎？我想要一層一層剝開的洋蔥湯。」隨後2人帶來經典歌曲〈洋蔥〉，很適合好好哭一場。

演唱會尾聲，丁噹演唱〈親人〉時，歌迷驚喜排出「520 ♥ DELLA WE ♥ U」字樣，讓她感動萬分，她也回首出道18年的心路歷程，謝謝所有歌迷的陪伴，「謝謝你們今天還有明天，讓演唱會坐滿滿！」並驚喜公布「夜遊」夜未眠巡演明年4月18日前進高雄巨蛋開唱，門票11月29日中午12點於拓元售票系統開賣。

