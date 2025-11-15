丁噹窈窕攻蛋 揪A-Lin飆歌

丁噹15日於台北小巨蛋開唱，吸引大批粉絲到場支持。（杜宜諳攝）

丁噹（右）15日邀來A-Lin擔任演唱會嘉賓默契飆嗓。（杜宜諳攝）

丁噹15、16日於台北小巨蛋舉辦「夜遊A Night Tour」巡迴演唱會。暌違10年、第4度唱進台北小巨蛋的她，為了呈現最佳狀態狂瘦8公斤，秀出窈窕好身材，十分吸睛，首場更邀來「金曲歌后」A-Lin驚喜登場，2人同台鐵肺飆歌〈失戀無罪〉、〈洋蔥〉，引起全場粉絲熱情尖叫。

丁噹、A-Lin曾先後參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，昨在台上熱情相擁，丁噹感謝A-Lin百忙中抽空來助陣，在唱〈洋蔥〉前，丁噹突然問A-Lin：「一個人會不會很孤單？」事實上A-Lin與前職棒教練黃甘霖的婚變傳聞已流傳多年，而A-Lin昨一聽到此話，當下愣了一秒，隨後幽默地假裝拭淚，尷尬大笑。

丁噹很關心A-Lin近況，A-Lin打趣回：「有丁噹，我就不孤單了。」丁噹接著問A-Lin說：「妳這麼忙，有人為妳做飯？」A-Lin則表示，「妳可以為我做湯？一層一層剝開的『洋蔥』湯。」

5米高空中狂發抖

丁噹這次以8大亮點打造最精采的演唱會，包括「超近距離環型延伸舞台」、「5米高空七彩幻光蝴蝶舞台」、「超夯經典彩蛋歌曲連發」等，她身穿粉紅色華服登上5米高空舞台，飆唱〈花火〉、〈我不怕〉等，與3樓歌迷互動，還飛越搖滾區，其實雙腳狂發抖，「我告訴自己不怕，像是對自己說謊話，『說不怕，但內心怕得要命』。」

丁噹首場演出由黃霆睿以及琳誼Ring擔任開場嘉賓，丁噹一上台化身「金耀氣勢女帝」，與12位劇團演員詮釋〈夜遊〉等夯曲，尾聲回首她出道18年的心路歷程，並宣布將於明年4月18日前進高雄巨蛋，門票29日在拓元售票系統開賣。