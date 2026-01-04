丁噹簽票會熱舞嫩弟！對方身份曝光是超夯迷因 操場辣跳性感舞蹈爆紅

記者鄭尹翔／台北報導

「全民情歌天后」丁噹為宣傳《夜遊》夜未眠巡迴演唱會高雄巨蛋場，日前特別在高雄流行音樂中心珊瑚礁群好望角舉辦限定簽票會，現場湧入大批歌迷，更吸引不少路過遊客駐足圍觀。其中最掀話題的亮點，莫過於丁噹驚喜邀請近期在網路爆紅的「原民弟弟」家叡現身同台熱舞，兩人火辣尬舞嗨翻全場，瞬間成為社群熱議焦點。

丁噹邀泰武原民弟弟台上熱辣尬舞！（圖／相信音樂提供）

丁噹邀泰武原民弟弟台上熱辣尬舞！（圖／相信音樂提供）

簽票會一開場，丁噹便展現滿滿誠意，一連演唱〈猜不透〉、〈最好不要再遇見你〉等經典情歌，現場歌迷大合唱聲不斷。活動進行途中，她更突然介紹神秘嘉賓家叡登場，兩人隨著〈夜貓〉扭腰擺臀，接著合體大跳〈叮叮噹〉，舞步默契十足，現場笑聲與尖叫聲此起彼落。丁噹笑說自己已成為家叡的小粉絲，而家叡則靦腆回應歌迷表現「還可以」，逗得全場大笑。

廣告 廣告

不只熱舞成亮點，丁噹整場簽票會更直接升級成「小型演唱會」，前後共獻唱多達10首歌曲，包括〈我愛他〉、〈手掌心〉、〈花火〉等代表作，讓歌迷直呼值回票價。高雄港夕陽映照舞台，搭配丁噹高亢嗓音，也讓她忍不住大讚高雄風景浪漫，並透露將在演出前留在高雄走走，邀請歌迷一起捕捉「野生丁噹」。

丁噹也當場向家叡發出邀請，希望他能在4月18日到高雄巨蛋觀賞演唱會，未來若有機會再度同台舞力全開。她笑說，這次簽票會的熱情程度，讓她對高雄巨蛋演唱會更加期待，也不排除有加場可能。

此外，丁噹同步宣布新年好消息，將於1月7日推出全新單曲〈最痛的遺憾〉，並預告MV走「虐心路線」，引發歌迷高度期待。她也分享2026年新年願望，希望大家平安健康，並期盼高雄巨蛋演唱會能夠唱好唱滿，甚至把生日一口氣變成兩天的慶生派對。

更多三立新聞網報導

孫燕姿公佈演唱會場次！相隔12年重返這裡開唱 一口氣連開2場

歐陽樂身世坎坷！從小失去母親、爸爸入獄 才生出40天就遭棄養

〈臺大的垃圾〉爆紅！原唱馬愷伶露臉了 正式出道推出新單曲

黑澀會美眉遭盜用照片影片！全部都外流了 緊急發文澄清非本人

