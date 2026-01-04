丁噹簽票會釣出「原民弟弟」 家叡衝上台大跳被喊卡全場笑噴

丁噹（左）邀泰武「原民弟弟」家叡尬舞。相信音樂提供



丁噹昨（1╱3）在高雄流行音樂中心珊瑚礁群好望角舉辦限定簽票會，為4月18日的高雄巨蛋「夜遊」夜未眠巡迴演唱會暖身，「人來瘋」的她一連演唱10首歌，讓歌迷笑稱：「這根本是小型演唱會吧！」此外，她也邀神祕小嘉賓「原民弟弟」家叡同台尬舞掀高潮。

「原民弟弟」家叡因前陣子在泰武鄉運動會上跳舞暴紅，連丁噹都被圈粉，昨2人不只隨著〈夜貓〉扭腰擺臀，還唱跳〈叮叮噹〉，家叡跳得欲罷不能，讓她忍不住笑喊：「好了就好了！」被問到覺得台下歌迷表現如何，家叡則靦腆笑回：「還可以！」逗得全場大笑。

「原民弟弟」家叡跳到欲罷不能，丁噹（右）直呼「好了就好了」。相信音樂提供

簽票會一開場，丁噹一連獻唱〈猜不透〉、〈最好不要再遇見你〉，由於地點就在港邊，她見夕陽的金色光影灑落讚嘆：「高雄的風景真的很漂亮、很浪漫，而且旁邊還有人划著船過去。」並透露今將留在高雄走走，歡迎大家一起捕捉「野生」丁噹。

除限定簽票會外，丁噹也宣布1月7日將發行新單曲〈最痛的遺憾〉，預告：「MV 會非常虐心！」談到新年願望，她表示最重要的還是希望大家都能平安健康，也不忘許願：「聽大家說小巨蛋聽完都走不出來，希望這次也有機會再加場！」而4月18日開唱前1天適逢生日，她笑說希望能把生日趴一口氣開2天，和歌迷一起唱好唱滿、慶生到過癮。

