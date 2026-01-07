丁噹羞認「被求婚」！F4成員消失多年現身 激吻嗨喊：我們結婚了

記者徐珮華／台北報導

丁噹最新催淚單曲〈最痛的遺憾〉由師弟蕭秉治量身打造，以溫柔強韌聲線，唱出愛在消逝後仍無法停止的牽掛。MV特別邀請「時尚F4」成員丁春誠演出，劇情描述丁噹失去摯愛丁春誠後的心碎與無法釋懷的思念。兩人雖然才見二次面，甚至一開演就有吻戲，但默契十足，一開拍便「一吻」完成。

丁噹與丁春誠合作演出〈最痛的遺憾〉MV。（圖／相信音樂提供）

丁春誠近來多投身藝術、戲劇等工作，難得跨刀拍攝MV，丁噹也從中學到許多，「雖然我有演過音樂劇，但在演戲還是新手，丁春誠很溫暖很會帶戲，很多細節都會幫你想好。」例如求婚戲安排兩人最後一起開心跳舞，丁春誠忽然大喊「我們結婚了」，丁噹說：「當下害羞地只想摀著他的嘴，怕左鄰右舍聽到。但其實這一來一往的反應，是現實生活中會有的情緒。」

丁春誠嗨喊「我們結婚了」，讓丁噹相當害羞。（圖／相信音樂提供）

談及「最痛的遺憾」，丁噹哀傷表示至今還沒被求婚過，丁春誠貼心回應「你今天已被求婚了呀」，在劇中彌補丁噹的遺憾。丁春誠也分享合作心得：「很享受在片場演出的狀態，大家有明確目標完成它，第一次跟丁噹合作，互動真的很棒！」

丁噹與丁春誠有不少精采對手戲。（圖／相信音樂提供）

兩人劇中浪漫甜蜜互動也延續到劇外，劇中丁春誠為丁噹下廚，特別在MV預告文底下俏皮留言「想念我的食物，隨時讓我知道，cook for you」，丁噹則回「你做什麼我都愛吃，快點回來！waiting for you」。

