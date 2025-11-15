丁噹脫口「最近孤單嗎」 A-Lin尷尬回應一句話

丁噹邀請A-Lin擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）

丁噹連續兩天在小巨蛋舉辦《夜遊 A Night Tour》，昨（15日）迎來首場演出，演唱了〈猜不透〉、〈一個人不可能〉、〈不是你的錯〉等經典情歌，並特別說：「有一首歌是我去KTV時常常唱的。」接著〈失戀無罪〉的前奏響起，原唱A-Lin驚喜現身，兩位鐵肺歌后合唱掀起全場尖叫。

丁噹與A-Lin分別穿著白色與黑色禮服，畫面相當和諧，A-Lin開玩笑說：「我剛剛才下班，我今天很像空姐，謝謝丁噹邀請我，有空可以來我的飛機坐一下。」丁噹則大讚A-Lin最近狀態非常好，而且工作滿檔，A-Lin笑回：「因為我跟妳一樣有在運動。」

接著丁噹突然詢問A-Lin：「最近一個人會不會很孤單？最近會有人幫妳做飯嗎？」讓先前屢傳婚變傳聞的A-Lin面露尷尬，停頓幾秒後才說：「妳可以為我做湯嗎？一層一層的洋蔥湯。」原來丁噹只是要為接下來合唱的歌曲鋪梗，兩人合唱〈洋蔥〉，最後牽手從升降台離開。

隨著演唱會尾聲，丁噹也回首出道18年的心路歷程，謝謝所有歌迷讓暌違10年的小巨蛋能兩場雙雙完售，接著她也驚喜公布《夜遊》巡迴演唱會，將於2026年4月18日前進高雄巨蛋，門票11月29日中午12點拓元售票系統開賣。

丁噹宣布明年將前進高雄巨蛋。（圖／相信音樂提供）

