丁噹自爆見面2次就接吻超害羞 時尚F4丁春誠突喊：我們結婚了！

丁噹新歌MV特別邀請丁春誠出演。（相信音樂提供）

丁噹暌違10年帶著「夜遊」夜未眠巡迴演唱會於4月18日重返高雄巨蛋開唱，近日推出新單曲〈最痛的遺憾〉，由蕭秉治為丁噹量身打造動人新作，繼〈冷血動物〉後相隔14年丁噹向師弟邀歌終於成功，丁噹以溫柔強韌聲線，唱出愛在消逝後仍無法停止的牽掛，MV特別邀請曾為時尚F4的丁春誠演出，劇情描述丁噹失去摯愛丁春誠後的心碎與無法釋懷的思念。

〈最痛的遺憾〉MV特別邀請丁春誠出演，近來多投身藝術，戲劇等工作，難得邀請跨刀拍MV，讓丁噹從中學到很多，她說：「雖然我有演過音樂劇，但在演戲還是新手，丁春誠很溫暖很會帶戲，他很多細節都會幫你想好。」像是劇中求婚戲，劇情安排兩人最後一起開心跳舞，丁春誠忽然大喊：「我們結婚了！」丁噹說：「當下害羞地只想摀著他的嘴，怕左鄰右舍聽到，但其實這一來一往的反應，是真實現實生活中會有的情緒。」

被問及〈最痛的遺憾〉，丁噹哀傷地表示至今還沒被求婚過，丁春誠貼心地回說：「你今天已被求婚了呀！」在劇中彌補丁噹的遺憾。演戲過程中，一人給一人接，兩人雖然才見二次面，甚至一開演就有吻戲，但默契十足，鏡頭一開拍兩人「一吻」完成，丁春誠也說：「很享受在片場演出的狀態，大家有明確目標完成它，第一次跟丁噹合作，互動真的很棒。」

