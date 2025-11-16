丁噹自爆遭遇最低潮 聽到「薩滿鼓」聲落淚：練習接受自己脆弱

丁噹今繼續舉辦「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會。(記者胡舜翔攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹今(16日)繼續舉辦「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，同樣變換多套漂亮秀服，演唱《猜不透》時覺得歌迷略顯小聲的合唱不過癮，希望大家再滿足她一次，因此邀請全場上萬歌迷再次高聲合唱，直說好喜歡。

換裝之後，丁噹以白色紗裙禮服再度登場，並帶來充滿靈性與神聖氣息的「薩滿鼓」演出，丁噹說：「平常習慣太堅強，偶爾脆弱沒關係，我要練習接受自己脆弱，這是不一樣的丁噹吧，每個人都會遇到低潮，前陣子是我最低潮時候，我用自己的方式療癒自己，生活裡有很多事情擾亂我們的心，去年聽到『薩滿鼓』聲音，眼淚流下來，穿透我的心，懂我、明白我、擁抱我，我想把這擁抱給大家。」

今天丁噹獻唱《親人》之後和台下歌迷互動，結果有一對來自新竹的女同志伴侶大方互動，勇敢向對方說「我愛妳」，丁噹也特別送上祝福。另外丁噹看到一個人來看演唱會的歌迷，也特別請大家給她掌聲鼓勵，並給予這位獨自來看演唱會的歌迷擁抱。

