丁噹舉辦簽票會「人來瘋」 與神秘偶像熱辣尬舞

丁噹將於4月18日前進高雄巨蛋，舉辦《夜遊》夜未眠巡迴演唱會，限定簽票會昨（3日）搶先在高流登場，向來活力十足的丁噹一到現場就「人來瘋」，在簽票會上一連演唱10首歌曲，讓歌迷笑稱：「這根本不是簽票會，是小型演唱會吧！」除了能與丁噹近距離簽名互動、聽好歌以外，丁噹更驚喜邀請神秘小嘉賓「原民弟弟」家叡現身，兩人同台熱辣尬舞，將現場氣氛推向最高潮。

前陣子在泰武鄉運動會上跳舞驚艷全場、因而在網路上爆紅的「原民弟弟」家叡，魅力連丁噹都成為小粉絲。這次丁噹驚喜邀請家叡現身簽票會現場，兩人同台尬舞，不只隨著〈夜貓〉扭腰擺臀，還一起大唱大跳〈叮叮噹〉，在舞台上默契十足。家叡跳得欲罷不能，讓丁噹也忍不住笑喊：「好了就好了！」被問到覺得台下歌迷表現如何？家叡則靦腆笑回：「還可以！」逗得全場大笑。

丁噹邀請「原民弟弟」家叡共舞。（圖／相信音樂提供）

新年禮物除了與歌迷近距離互動之外，丁噹更宣布將發行全新單曲〈最痛的遺憾〉，此曲由蕭秉治繼〈冷血動物〉後，再度為丁噹量身打造。丁噹也搶先預告：「MV 會非常虐心！」驚喜不只如此，丁噹也加碼宣布將於1月推出全新自選輯，收錄她與歌迷之間充滿意義的重要回憶之作，同時精挑細選自己特別喜愛的歌曲，做了許多浪漫的改編，當然也少不了全新作品，全數一次完整收錄，為新的一年揭開最感性的序章。

談到 2026 年的新年願望，丁噹表示最重要的還是希望大家都能平安健康，也不忘許願期待高雄巨蛋演唱會能夠加場，笑說：「聽大家說小巨蛋聽完都走不出來，希望這次也有機會再加場！」而4月18日演唱會前一天正好是丁噹生日，她笑說希望能把生日趴一口氣開兩天，和歌迷一起唱好唱滿、慶生到過癮。

