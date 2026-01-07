丁噹被求婚 丁春誠見面2次就熱吻

丁噹推出最新催淚情歌，丁春誠跨刀拍MV。

記者戴淑芳∕台北報導

丁噹推出最新催淚情歌〈最痛的遺憾〉，唱出失去摯愛的痛；丁春誠跨刀拍MV，見面2次一開演就有吻戲。

〈最痛的遺憾〉MV邀請丁春誠出演，近來多投身藝術，戲劇等工作的他難得跨刀拍MV，讓丁噹從中學到很多，「雖然我有演過音樂劇，但在演戲還是新手，丁春誠很溫暖很會帶戲，他很多細節都會幫你想好」。

劇中求婚戲安排2人最後一起開心跳舞，丁春誠忽然大喊：「我們結婚了！」丁噹說：「當下害羞地只想摀著他的嘴，怕左鄰右舍聽到，但其實這一來一往的反應，是真實現實生活中會有的情緒。」

被問及〈最痛的遺憾〉，丁噹表示至今還沒被求婚過；丁春誠貼心地回說：「你今天已被求婚了呀！」在劇中彌補丁噹的遺憾。