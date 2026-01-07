丁噹見2次面就吻上 丁春誠突喊「我們結婚了」

丁噹（左）和丁春誠見面2次就拍吻戲。相信音樂提供



丁噹新歌〈最痛的遺憾〉MV邀丁春誠出演，雖才見2次面卻一開演就有吻戲，丁春誠說：「很享受在片場演出的狀態，大家有明確目標完成它，第1次跟丁噹合作，互動真的很棒。」劇情描述她失去摯愛後的心碎與無法釋懷的思念，她搶先預告：「MV 會非常虐心！」

近來多投身藝術、戲劇等工作的丁春誠難得跨刀拍MV，丁噹說：「雖然我有演過音樂劇，但在演戲還是新手，丁春誠很溫暖很會帶戲，他很多細節都會幫你想好。」

丁噹（右）邀丁春誠跨刀拍〈最痛的遺憾〉MV。相信音樂提供

MV中一場求婚戲，劇情安排2人最後一起開心跳舞，丁春誠忽然大喊：「我們結婚了！」丁噹說：「當下害羞地只想摀著他的嘴，怕左鄰右舍聽到，但其實這一來一往的反應，是真實現實生活中會有的情緒。」至於現實生活中「最痛的遺憾」，她哀傷表示至今還沒被求婚過，丁春誠則貼心回說：「妳今天已被求婚了呀！」

2人MV中甜蜜互動也延續到了劇外，丁春誠劇中為丁噹下廚，他特別在MV預告文底下俏皮留言：「想念我我的食物，隨時讓我知道，cook for you。」丁噹也回：「你做什麼我都愛吃，快點回來！waiting for you！」

