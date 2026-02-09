丁噹變評審傳授秘訣 阿弟搶報名「獎金要分我」

丁噹與阿弟擔任歌唱比賽評審。（圖／相信音樂提供）

丁噹與Energy阿弟舉辦〈可以是朋友〉KTV歌唱大賽，本次賽事祭出超狂獎勵，前三名除了有高額獎金，也都將獲得丁噹4月18日高雄巨蛋演唱會雙人門票與後台合照機會，奪冠者更可抱回10萬元。8日在舉辦線下初賽，丁噹和阿弟擔任評審，並與現場參賽者及歌迷們先過早年。

比賽開始前，丁噹率先上台演唱經典K歌〈你為什麼說謊〉，吸引了許多路人停下腳步佇足，台下滿滿的觀眾聽得如痴如醉，現場一秒變成丁噹演唱會，接著她邀請阿弟上台，兩人一同合唱比賽指定曲〈可以是朋友〉，超強演唱功力讓現場參賽者備感壓力。

看到台下參賽者緊張神情，丁噹分享自己化解緊張方法，「上台前會跳舞消除緊張，還有放鬆舌頭很重要！」由於參加者都是單槍匹馬來參賽，阿弟開玩笑想當戰友：「如果沒有隊友可找我唱，得了獎獎金要分我。」由於反應熱烈，報名截止時間從2月14日延長至2月22日。

