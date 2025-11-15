丁噹讓歌迷等10年道歉了！化身蝴蝶飛上天 自爆「表裡不一」
【緯來新聞網】丁噹睽違10年，今晚（15日）起、一連兩天在台北小巨蛋舉辦《夜遊 A Night Tour》演唱會，共2萬張門票全數售光，以〈夜遊〉大唱大跳揭開序幕，讓歌迷等了許多，一開口便是道歉：「很抱歉，這10年你們都在KTV唱、家裡聽我的歌，今天終於見面了。」
丁噹化身蝴蝶飛上天。（圖／記者陳明中攝）
開場的曲目，丁噹一改情歌路線，脫下黃金披風，帶著14名舞者化身掌管黑夜的「夜貓」，隨後接連演唱〈都是月老惹的禍〉、〈Natural High〉一路走向環形延伸舞台，火力全開勁歌熱舞，緊接著唱跳Energy夯曲〈星期五晚上〉，零失誤挑戰16蹲，把全場氣氛推到最高點。
因為曾演出舞台劇《搭錯車》，她這次演唱會特地攜手「安徒生劇團」將小巨蛋變身大劇院，在百老匯街頭裡化身掌控自由、縱情遨遊的女王，在絢爛的都市歌舞中盡情舞動。
丁噹盡情舞蹈。（圖／記者陳明中攝）
丁噹為了演出瘦身8公斤，先是扮演黑天鵝又飛到5公尺高「粉蝶光翼女神」，獻唱〈花火〉、〈我不怕〉、〈一個人不可能〉，與三樓歌迷超近距離面對面，並飛越搖滾區觀眾，展現華麗浪漫的視覺震撼，同時漫天蝴蝶紙花紛飛。
雖然唱著〈我不怕〉，但她坦言飛上天都要裝作不怕，其實內心超害怕，之後又要求歌迷要記得幫自己修圖「上傳前記得修得更美再po上網」。
丁噹穿得很辣。（圖／記者陳明中攝）
