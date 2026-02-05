丁噹超狂「搭劇歌曲達107首」 喜曝獻歌迷的深情禮物

記者林政平報導／丁噹出道以來，累積演唱多達 107 首搭劇歌曲，多首 K 歌金曲陪伴無數人在愛情裡勇敢過、心碎過，也重新站起來過，早已是歌迷心中公認的「情歌代言人」。全新《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，融合 4 首全新創作、2 首經典重編與 1 首翻唱致敬，以 7 首愛情篇章，完整勾勒出屬於丁噹的「情歌全景」。

專輯收錄多首亮點作品，包括蕭秉治睽違 14 年再度為丁噹量身打造詞曲的〈最痛的遺憾〉、與蕭景鴻（阿弟）合唱的〈可以是朋友〉，以及尚未曝光的全新歌曲〈曾經如今〉。此外，丁噹也重新詮釋經典代表作〈猜不透〉與〈我愛他〉，其中〈我愛他〉釋懷版以全新編曲、滂礡管弦樂回歸，讓熟悉的旋律再度直擊人心。

特別的是，專輯也收錄丁噹重新詮釋 1980 年代「療傷歌后」林慧萍的經典名曲〈情難枕〉，將這首 1993 年的不朽情歌唱出當代情感視角。《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，也作為 4 月 18 日《夜遊》夜未眠巡迴演唱會高雄巨蛋場，丁噹獻給歌迷的一份深情禮物。

