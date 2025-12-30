丁噹跨年前進屏東帶來獨家演出 預告小露性感再展舞技

丁噹跨年前進屏東帶來獨家演出，預告小露性感率領8位舞者再展舞技。（相信音樂提供）

「全民情歌天后」丁噹28日在五月天「5525＋1回到那一天」25週年巡迴演唱會上擔任嘉賓，與師兄們又唱又跳經典舞曲，熱力嗨翻全場，直接圈了不少粉絲，當場下單買她4月18日「夜遊A Night Tour」高雄巨蛋夜未眠巡迴演唱會門票，丁噹感謝師兄歌迷對她的疼愛，她說：「很開心和師兄一起玩，他們也難得變成唱跳男團，很期待下一次有機會跟師兄們合作。」

她將於31日前進屏東帶來獨家演出，率領8位舞者帶來加長版的舞曲再展現舞藝，以及演唱經典療癒人心的情歌，造型也將又帥又性感，希望觀眾跟著她一起嗨翻屏東，她說：「在我自己演唱會上一開場的10分鐘快歌唱跳組曲，就是想顛覆大家以往對我的認知，原來這位情歌女歌手也有這樣活力四射，體能無限的一面。」。

而丁噹「夜遊A Night Tour」台北小巨蛋演唱會收獲了絕讚口碑，接下來將在明年4月18日唱進高雄巨蛋，她持續地和工作人員開會討論，除了曲目調整外，舞台也會升級，她說：「大家喜愛的仿生蝴蝶希望可以增加更多隻，想讓大家感受到蝴蝶就在大家旁邊揮舞翅膀。」她也將於1月3日下午16：00在高雄流行音樂中心珊瑚礁群好望角舉辦限定簽票會。

