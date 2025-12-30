丁噹跨年屏東獨家演出 率領8位舞者預告小露性感再展舞技

丁噹日前擔任五月天5525+1《回到那一天》25週年巡迴演唱會嘉賓，與師兄們又唱又跳經典舞曲，熱力嗨翻全場，直接圈了不少粉絲，當場立刻下單買她4月18日《夜遊A Night Tour》高雄巨蛋夜未眠巡迴演唱會門票，丁噹感謝師兄歌迷對她的疼愛，她說：「很開心和師兄一起玩，他們也難得變成唱跳男團，很期待下一次有機會跟師兄們合作。」

(圖｜相信音樂提供)

2025最後一天她將前進屏東帶來獨家演出，率領8位舞者再展現舞藝以及經典療癒人心的情歌，造型也將又帥又小性感，希望觀眾跟著她一起嗨翻屏東，丁噹說：「在自己演唱會上一開場的10分鐘快歌唱跳組曲，就是想顛覆大家以往對我的認知，原來這位情歌女歌手也有這樣活力四射，體能無限的一面。」。

廣告 廣告

今年丁噹在台北小巨蛋演出炫麗舞台、華麗造型、經典歌單，氣勢爆棚收獲絕讚口碑，她將帶著廣受好評的《夜遊 A Night Tour》夜未眠演唱會，明年4月18日唱進高雄巨蛋，在小巨蛋演出後也持續地和工作人員開會討論，除了曲目調整外，舞台也會升級，當初為了小巨蛋演出瘦了6公斤，丁噹努力保持體態，也維持體力，預告4月18日可以看到氣血十足，升級版的丁噹。

(圖｜相信音樂提供)