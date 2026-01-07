丁噹遺憾沒被求婚過 丁春誠幫圓夢

丁噹相隔10年帶著「夜遊A Night Tour」巡迴演唱會於4月18日重返高雄巨蛋開唱；她近日推出新單曲〈最痛的遺憾〉，由蕭秉治為丁噹量身打造，繼〈冷血動物〉後暌違14年丁噹向師弟邀歌成功，MV並邀來丁春誠跨刀演出。

在MV中，丁噹跟丁春誠有不少甜蜜戲碼，充滿粉紅泡泡，事實上2人雖然才見2次面，甚至一開演就有吻戲，但默契十足，丁春誠表示很享受在片場演出的狀態，「大家有明確目標完成它，第一次跟丁噹合作互動真的很棒。」

丁噹在劇中有被求婚戲，劇情安排2人最後一起開心跳舞，丁春誠忽然大喊：「我們結婚了！」丁噹笑說，當下害羞地只想摀著他的嘴，「怕左鄰右舍聽到，其實這一來一往的反應，是真實生活中會有的情緒。」

談到「最痛的遺憾」，丁噹表示，至今還沒被求婚過，丁春誠下秒貼心說：「妳今天已被求婚了呀。」在劇中彌補丁噹的遺憾。丁春誠近來大多投身藝術、戲劇等工作，難得參與拍攝MV，丁噹感謝說：「雖然我有演過音樂劇，但在演戲還是新手，丁春誠很溫暖、很會帶戲，許多細節都會幫忙想好。」