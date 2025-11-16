丁噹鐵肺開唱自揭人生低潮霸氣擊鼓 小巨蛋遇粉絲喊「下來！」下秒反轉

【緯來新聞網】歌手丁噹隔了十年再度站上小巨蛋舉辦《夜遊 A Night Tour》來到第二天，她先和粉絲道歉說：「抱歉讓你們在家裡練了十年的歌。」開唱後連唱〈夜遊〉、〈夜貓〉、〈都是月老惹的禍〉後，她興奮大喊：「小巨蛋十年了！」她說自己開場前很興奮，迫不及待想出來見到大家，還釕撩粉絲「今天第一次來看我演唱會的朋友我會對你們負責任！我會全力以赴喔，所以希望你們也對我全心全意！」

丁噹小巨蛋開唱，演唱會《夜遊 A Night Tour》來到第二天。（圖／相信音樂提供）

除了演唱一連串經典歌曲，丁噹還親自敲擊薩滿鼓高歌，肺活量超足，她說自己「前陣子也經歷自己的低潮」，偶然聽到薩滿鼓，鼓聲「直接穿透我的心、可以擁抱我」，她也因此被療癒，她說：「所以今天我也想把這個送給你們！」這場演唱會不只由丁噹撫慰大家心靈，歌迷們也特別在獻唱〈很愛過〉時亮起手機燈海，點點繁星的絕美畫面，也同樣溫暖了丁噹的心，讓他直呼捨不得這場演出只停留兩天。

丁噹化身暗夜天鵝歌姬獻唱多首傷感情歌。（圖／相信音樂提供）

丁噹走下台演唱和粉絲靠的超近，笑說自己看得清楚粉絲的每張臉，有台下粉絲喊「下來」，立刻被她笑著點名說：「就你，站起來。」還給了粉絲麥克風，粉絲下一秒突然告白：「我想抱你，我的心已經擁抱你了！」接著竟然還活潑的對全場喊：「新竹的朋友們！」引來尖叫被丁噹虧：「這是我的主場耶。」粉絲向女友告白後，丁噹也獻上祝福。

